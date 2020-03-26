Блоги

Александр Шутко
Александр Шутко
01.04.2020 12:05514

Коронавирус: хорошие новости

Читаем, понимаем, не болеем

1. На самом деле необходимость применения аппаратов ИВЛ и "управляемое дыхание" во многих случаях отсутствует, если применить обычный бытовой двухконтурный компрессор и подавать в легкие через второй контр карболен по типу "воздушного подпора".

2. Поскольку строение оболочки вируса таково, что склонно к разрушению при воздействии мыльног или другого щелочного раствора, то советую постоянно жевать лимонную цедру (дольку лимона с кожурой) и часто полоскать рото-носо-глотку содовым раствором. Либо создавать выраженную щелочную среду другим способом.

3. Использовать "машину" для создания мыльных пузырей для обеззараживания помещений любых объемов.

Пока все.

Общество Асклепий Коронавирус Мегавселенная Хорошие новости

По тематике

Александр Шутко
Противовирусньіе технологии (обновлено)

Что поможет в борьбе с COVID-19... 3

Александр Шутко 26.03.2020 20:21
Александр Шутко
Толковый словарь последних времен

Попытка объяснить то важное, что происходит сегодня вокруг нас... 2

Александр Шутко 20.03.2020 13:33
Вячеслав Киричок
У страха глаза велики

Коронавирус поставил перед миром трудную задачу: как одолеть смертельного, непредсказуемого врага. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.... 1

Вячеслав Киричок 16.03.2020 13:21
Александр Шутко
Оговорка по Трампу

(П(р)орочество)...

Александр Шутко 30.10.2019 18:08
Александр Шутко
Апокалипсис и мы (Манифест)

Нижеизложенное базируется на концепции «Мегавселенная», с которой вы можете ознакомиться на одноименном сайте и других источниках...

Александр Шутко 01.10.2019 17:42
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.