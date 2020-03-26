Коронавирус: хорошие новости Читаем, понимаем, не болеем

1. На самом деле необходимость применения аппаратов ИВЛ и "управляемое дыхание" во многих случаях отсутствует, если применить обычный бытовой двухконтурный компрессор и подавать в легкие через второй контр карболен по типу "воздушного подпора".

2. Поскольку строение оболочки вируса таково, что склонно к разрушению при воздействии мыльног или другого щелочного раствора, то советую постоянно жевать лимонную цедру (дольку лимона с кожурой) и часто полоскать рото-носо-глотку содовым раствором. Либо создавать выраженную щелочную среду другим способом.

3. Использовать "машину" для создания мыльных пузырей для обеззараживания помещений любых объемов.

Пока все.