«Сладенький Комочек» акушера-гинеколога Наталии Кобылецкой

Сумская область в "красной" зоне по показателям пандемии COVID-19, число летальных исходов в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, неминуемо растёт. Но гипотетические вопросы, кто может являться потенциальным разносчиком коронавирусной инфекции и каковы механизмы передачи смертоносного COVID-19 в "красном" октябре, остаются открытыми для властьимущих...
В любом случае, трагические события абсолютно не являются преградой для проведения антикарантинно-преступной пиар-акции «Сладенький Комочек» обитателем «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии», акушером-гинекологом Наталией Кобылецкой. Младенец с "короной" на личике в объятиях незадачливого акушера-гинеколога Наталии Кобылецкой без средств индивидуальной защиты - всё это наталкивает на мысли о демонстрации сетевому социуму собственных пухленьких губок в погоне за призрачной похвалой и "лайками"!
Главврач казённого «родильного дома» Ольга Чирва, вероятно, формально через ту же сеть скромно намекает своей подопечной о предостережениях Министерства охраны здоровья Украины: https://www.facebook.com/100008913875523/posts/2427015957605510/, щедро показывая свои дружескую лояльность и хозяйское покровительство.
Акушеру-гинекологу Наталье Кобылецкой пора бы уже по-серьёзному задуматься о жизни - если не собственной, то окружающих людей, взрослых и детей... ну, и об имидже «родильного дома» и, разумеется, своём собственном, а то крайне дурно и нездорово всё это выглядит, уж, в который раз.
Ольга Викторовна, а вы проявите управленческую волю и задействуйте адекватные санкции в отношении нерадивого работника... пока непоправимая беда не пришла и в ваш «дом» в виде "Горькой Пилюли"!
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