Опытных врачей роддома просто цинично уволили

Сумчанка Виктория Гончаренко, участница реалити-шоу #нареченадлятата, поделилась с украинской певицей Светланой Лободой своими мыслями по поводу уволенного медперсонала врачей «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии».
"Все опытные врачи уволились или ушли на пенсию", - констатировала возмущённая сумчанка и добавила: "На их место пришли не опытные врачи".
Только следует "слегка" поправить Викторию Гончаренко и внести определённую ясность: как стало известно, ряды заметно поредели вследствие самодурства, злоупотребления служебным положением, узурпации власти и необдуманной кадровой поликой главврачом «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольгой Чирвой - опытные врачи просто были нею цинично уволены без объяснения внятных причин... а прокуратура уже полгода ведёт расследование, суды переносятся, а главврач Ольга Чирва продолжает отчаянно самодурствовать.
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