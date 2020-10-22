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Опытных врачей роддома просто цинично уволили

Известная украинская певица Светлана Лобода представила общественности видеообращение шокированной участницы реалити-шоу #нареченадлятата, сумчанки Виктории Гончаренко

Сумчанка Виктория Гончаренко, участница реалити-шоу #нареченадлятата, поделилась с украинской певицей Светланой Лободой своими мыслями по поводу уволенного медперсонала врачей «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии».

"Все опытные врачи уволились или ушли на пенсию", - констатировала возмущённая сумчанка и добавила: "На их место пришли не опытные врачи".

Только следует "слегка" поправить Викторию Гончаренко и внести определённую ясность: как стало известно, ряды заметно поредели вследствие самодурства, злоупотребления служебным положением, узурпации власти и необдуманной кадровой поликой главврачом «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольгой Чирвой - опытные врачи просто были нею цинично уволены без объяснения внятных причин... а прокуратура уже полгода ведёт расследование, суды переносятся, а главврач Ольга Чирва продолжает отчаянно самодурствовать.

Фото
  • Виктория Гончаренко о незаконно уволенных врачах «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии»
  • Виктория Гончаренко о незаконно уволенных врачах «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии»
  • Главврач «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва
Общество Виктория Гончаренко Наречена для тата Ольга Чирва Сумы Роддом Светлана Лобода

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