Преступная агитация госслужащей "кукушки" Ольги Чирвы

Согласно Законам Украины «Про государственную службу», «Про местные выборы» и «О предотвращении коррупции» государственным служащим проводить какую-либо предвыборную агитацию запрещается!
Но, видимо, руководствуясь исключительно собственными корыстными интересами, директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва как государственная служащая преступно игнорирует вышеупомянутые Законы Украины и активно агитирует за свой меркантильный "выбор" на персональной странице Facebook даже в день выборов. Законы Украины ей не писаны!
А писаны ли Законы криминального Кодекса Украины представителям правоохранительных органов?
Скандальный директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва незаконно агитирует за свой продажный "выбор"...
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