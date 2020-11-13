Преступная агитация госслужащей "кукушки" Ольги Чирвы Грубые нарушения Законов Украины «Про государственную службу», «Про местные выборы» и «О предотвращении коррупции» директором Ольгой Чирвой, находящейся на государственной службе

Согласно Законам Украины «Про государственную службу», «Про местные выборы» и «О предотвращении коррупции» государственным служащим проводить какую-либо предвыборную агитацию запрещается!

Но, видимо, руководствуясь исключительно собственными корыстными интересами, директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва как государственная служащая преступно игнорирует вышеупомянутые Законы Украины и активно агитирует за свой меркантильный "выбор" на персональной странице Facebook даже в день выборов. Законы Украины ей не писаны!

А писаны ли Законы криминального Кодекса Украины представителям правоохранительных органов?