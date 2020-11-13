Блоги

Мария Каша
Мария Каша
Вчера 14:30345

Преступная агитация госслужащей "кукушки" Ольги Чирвы

Грубые нарушения Законов Украины «Про государственную службу», «Про местные выборы» и «О предотвращении коррупции» директором Ольгой Чирвой, находящейся на государственной службе

Согласно Законам Украины «Про государственную службу», «Про местные выборы» и «О предотвращении коррупции» государственным служащим проводить какую-либо предвыборную агитацию запрещается!

Но, видимо, руководствуясь исключительно собственными корыстными интересами, директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва как государственная служащая преступно игнорирует вышеупомянутые Законы Украины и активно агитирует за свой меркантильный "выбор" на персональной странице Facebook даже в день выборов. Законы Украины ей не писаны!

А писаны ли Законы криминального Кодекса Украины представителям правоохранительных органов?

Фото
  • Директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва как государственная служащая преступно игнорирует вышеупомянутые Законы Украины, руководствуясь своими корыстными интересами.
Общество Агитация Выборы Директор Ольга Чирва Коррупция Мэр Александр Лысенко Роддом

По тематике

Мария Каша
Чёрная пятница 13-го... директора "пресвятых" дел

Скандальный директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва незаконно агитирует за свой продажный "выбор"...

Мария Каша 13.11.2020 19:48
Окси
"Кукушка хвалит петуха?"

Госслужащая в лице скандально известного директора КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольги Чирвы раболепски демонстрирует свой выбор...

Окси 12.11.2020 23:58
Окси
Как выглядит больница, в которой воруют

Современное отделение «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии»: как выглядит больница, в которой воруют...

Окси 11.11.2020 14:43
Мария Каша
Потерянное время мэра Сум Александра Лысенко

Мэр Тростянца Юрий Бова не скрывает своего мнения о мэре Сум Александре Лысенко...

Мария Каша 10.11.2020 11:58
Мария Каша
Оксана Куратова: "Когда уже перестанете воровать и будете думать за людей?"

Возмущённая сумчанка о воровстве властей на "святом"...

Мария Каша 06.11.2020 14:45
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.