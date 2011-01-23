Виды счетчиков для учета воды и их применение Счетчики воды измеряют и фиксируют объем воды, проходящей по водопроводу за определенный временной период. Ни для кого не секрет, что их применение не ограничивается установкой в коммунально-бытовой сфере. Они также позволяют вести учет в различных отраслях промышленности.

Различают расходометры, которые служат для измерения расхода (объема) воды, протекшее через сечение измерителя, и приборы учета, целью которых является измерить количество воды (объем или массу), протекшей через поперечное сечение трубопроводного канала.

Приборы учета можно разделить на:

энергозависимые энергонезависимые

Первые подключают к бытовой электросети. Вторые – это приборы механического типа, работающие от встроенного аккумулятора.

Приборы подразделяются на:

- крыльчатые

- турбинные

Первые бывают много струйными и одно струйными. В них поток воды перпендикулярен крыльчатке и воздействует на низ лопасти. Отличие много струйных водомеров заключается в разделении потоков на отдельные струи перед лопастью крыльчатки. За счет этого уменьшается турбулентность, а показания становятся более точными, но стоят они дороже одно струйных счетчиков.

Как отмечают эксперты metrcons.ru, крыльчатые и турбинные водомеры могут иметь различия по типу действия: «сухой» и «мокрый». Последний тип имеет несложную конструкцию и невысокую цену. Из недостатков – это ограниченность использования: учет воды с сильными загрязнениями и примесями вести не получится. Принципиальным отличием счетчиков сухого типа является то, что поток воды не попадает на счетный механизм, который находится под водонепроницаемой гидроизоляцией. Это позволяет избежать оседания примесей на счетном приборе.

Тахометрические

Тахометрические или механические, работают с помощью тахометра, который пропускает поток воды, что вызывает вращение крыльчатки. Данные о количестве оборотов передаются счетному механизму, который впоследствии преобразует их в кубометры. Это весьма легкая конструкция учета воды, в совокупности с компактным размером, невысокой стоимостью и гарантией точных показаний, водосчетчики с подобным механизмом работы являются наиболее востребованными для установки практически в любых помещениях.

Электромагнитные

принцип их работы основан на одновременном движении магнитного поля счетчика с поступающей жидкостью. В бытовой сфере не используются, предназначены для измерения потоков воды в промышленности. Ультразвуковые анализируют акустические колебания, которые возникают во время прохождения измеряемой жидкости. Применяются для учета воды в промышленных зонах и измерения сточных вод.

Вихревые

Работают по принципу анализатора вихрей, которые возникают при соприкосновении измеряемой среды с чувствительным телом, помещенным в поток. С их помощью можно не только вести учет расхода воды, но и других жидкостей, также пара и газов.

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