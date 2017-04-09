История праздника
Вербное воскресенье обозначает для христианского мира день входа Иисуса Христа в Иерусалим. Молва о воскрешение Лазаря от руки Иисуса разнеслась по всем городам, люди увидели в Иисусе решение своих проблем, своего нового правителя, царя, которого они хотели бы видеть на троне. В те времена был обычай, что правитель въезжает в город на осле, показывая этим, что он пришел с миром. Иисус въехал в Иерусалим на осле. Люди приветствовали его пальмовыми веточками, а весь путь продвижения мессии был устлан цветами. Пальма в Иудее считалась символом добродетели и близости к Богу. Так встречали только царей. Иисус Христос знал, что несет людям не земное царство, а путь к спасению их душ - Царство Небесное. Иисус также знал, какую цену ему придется заплатить за это.
Почему тогда верба, а не пальма? Не во всех странах, где исповедуют христианство, есть пальмы. Поэтому в странах их заменяют ветвями деревьев, которые расцветают первыми весной. Поэтому у православных христиан пальмовые ветви были заменены вербой. Кроме того, у православных христиан верба символизирует добродетель, обновление и новую жизнь. У православных христиан воскресенье стало называться Вербным, но у католиков так и осталось название - Пальмовое воскресенье.
Традиции праздника
В Вербное воскресенье люди приносят веточки вербы в церковь для того чтобы освятить ее. Освященные ветки вербы, которые после церкви приносят в дом, в этот день являются символом того, что люди так же, как и иудеи в свое время, встречают Иисуса Христа. Хранят освященную вербу целый год.
Сыздавна веткам вербы приписывали целительные и магические свойства. Освященная верба считалась оберегом для всей семьи - веточкой прикасались к близким людям, желая им здоровья и счастья. Есть такой обряд, когда после церковной службы придя домой люди, бьют друг друга вербными ветками и приговаривают: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля" или "Верба хлест - бей до слез. Будь здоров как верба" и др. Смысл обряда в том, чтобы пожелать близкому человеку здоровья и благополучия. И люди простосердечно верят, что после подобных обрядов к человеку придет здоровье, сила и благополучие. Вербными ветками украшают стоящие в доме иконы. Этот обряд должен принести счастье, благополучие и здоровье каждому обитателю дома.
В Вербное воскресенье принято похлопывать маленьких деток пучками вербы, которые были освящены в храме, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми.
Проглатывание вербных почек в Вербное воскресенье было известно в Украине, где дети съедали почки, "щоб горло не боліло".
Также считается, что обладает целебными свойствами и вода, в которой стояли веточки освященной вербы - в ней купали больных детей и верили, что болезнь таким образом отступит. В праздник Вербное Воскресенье знахари на весь год делали из вербы различные отвары и порошки от самых разных болезней. Встарь именно так и лечились от многих болезней.
Мужчины в этот день носили почки вербы в качестве талисмана для придания физической силы юноши, а девушки - для помощи в зачатии ребенка.
Традиционно в этот день можно полакомиться вкусными блюдами, и порадовать малышей сладостями. Но, так как праздник приходится на период Великого поста, то молочные и мясные продукты не стоит ставить на праздничный стол. В этот день можно кушать рыбу и выпить немного красного вина.
Согласно древним преданиям, в этот день никто не выгонял скот на улицу, так как верили, что его обязательно испортят злые духи. А девушки в Вербное воскресенье обязательно расчесывали волосы, приговаривая: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". А затем клали расческу в воду и поливали этой водой вербу.
Приметы праздника
С Вербной неделей, особенно с последними днями её, связано много примет на погоду и будущий урожай. В старь верили, что какой ветер дует в Вербное воскресение, такой будет и все лето, если же в этот день будет теплая и ясная погода, то вся деревня готовилась собирать хороший урожай фруктов. Если же "на Вербной мороз - яровые хлеба хороши будут".
В Вербное воскресенье нельзя работать, ругаться и обижаться.
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