Вербное воскресенье. История и традиции праздника Каждое шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до праздника Пасхи, все православные христиане празднуют Вербное воскресение.

История праздника

Вербное воскресенье обозначает для христианского мира день входа Иисуса Христа в Иерусалим. Молва о воскрешение Лазаря от руки Иисуса разнеслась по всем городам, люди увидели в Иисусе решение своих проблем, своего нового правителя, царя, которого они хотели бы видеть на троне. В те времена был обычай, что правитель въезжает в город на осле, показывая этим, что он пришел с миром. Иисус въехал в Иерусалим на осле. Люди приветствовали его пальмовыми веточками, а весь путь продвижения мессии был устлан цветами. Пальма в Иудее считалась символом добродетели и близости к Богу. Так встречали только царей. Иисус Христос знал, что несет людям не земное царство, а путь к спасению их душ - Царство Небесное. Иисус также знал, какую цену ему придется заплатить за это.

Почему тогда верба, а не пальма? Не во всех странах, где исповедуют христианство, есть пальмы. Поэтому в странах их заменяют ветвями деревьев, которые расцветают первыми весной. Поэтому у православных христиан пальмовые ветви были заменены вербой. Кроме того, у православных христиан верба символизирует добродетель, обновление и новую жизнь. У православных христиан воскресенье стало называться Вербным, но у католиков так и осталось название - Пальмовое воскресенье.

Традиции праздника

В Вербное воскресенье люди приносят веточки вербы в церковь для того чтобы освятить ее. Освященные ветки вербы, которые после церкви приносят в дом, в этот день являются символом того, что люди так же, как и иудеи в свое время, встречают Иисуса Христа. Хранят освященную вербу целый год.

Сыздавна веткам вербы приписывали целительные и магические свойства. Освященная верба считалась оберегом для всей семьи - веточкой прикасались к близким людям, желая им здоровья и счастья. Есть такой обряд, когда после церковной службы придя домой люди, бьют друг друга вербными ветками и приговаривают: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля" или "Верба хлест - бей до слез. Будь здоров как верба" и др. Смысл обряда в том, чтобы пожелать близкому человеку здоровья и благополучия. И люди простосердечно верят, что после подобных обрядов к человеку придет здоровье, сила и благополучие. Вербными ветками украшают стоящие в доме иконы. Этот обряд должен принести счастье, благополучие и здоровье каждому обитателю дома.

В Вербное воскресенье принято похлопывать маленьких деток пучками вербы, которые были освящены в храме, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми.

Проглатывание вербных почек в Вербное воскресенье было известно в Украине, где дети съедали почки, "щоб горло не боліло".

Также считается, что обладает целебными свойствами и вода, в которой стояли веточки освященной вербы - в ней купали больных детей и верили, что болезнь таким образом отступит. В праздник Вербное Воскресенье знахари на весь год делали из вербы различные отвары и порошки от самых разных болезней. Встарь именно так и лечились от многих болезней.

Мужчины в этот день носили почки вербы в качестве талисмана для придания физической силы юноши, а девушки - для помощи в зачатии ребенка.

Традиционно в этот день можно полакомиться вкусными блюдами, и порадовать малышей сладостями. Но, так как праздник приходится на период Великого поста, то молочные и мясные продукты не стоит ставить на праздничный стол. В этот день можно кушать рыбу и выпить немного красного вина.

Согласно древним преданиям, в этот день никто не выгонял скот на улицу, так как верили, что его обязательно испортят злые духи. А девушки в Вербное воскресенье обязательно расчесывали волосы, приговаривая: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". А затем клали расческу в воду и поливали этой водой вербу.

Приметы праздника

С Вербной неделей, особенно с последними днями её, связано много примет на погоду и будущий урожай. В старь верили, что какой ветер дует в Вербное воскресение, такой будет и все лето, если же в этот день будет теплая и ясная погода, то вся деревня готовилась собирать хороший урожай фруктов. Если же "на Вербной мороз - яровые хлеба хороши будут".

В Вербное воскресенье нельзя работать, ругаться и обижаться.