Пострадавшие от взрыва газа сумчане получили из горбюджета 230 тысяч Пострадавшие от взрыва газа в Сумах получают финансовую помощь из городского бюджета.

С целью обеспечения социальной защиты семей, пострадавших в результате взрыва газа в доме № 24 по улице Металлургов, исполнительный комитет 17 января утвердил Положение о размере и порядке выплаты им ежемесячной временной денежной компенсации для покрытия расходов на проживание и единовременной материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Документом определен круг получателей, размер, условия и порядок выплаты.

Во исполнение выше оговоренного решения департамент социальной защиты населения городского безотлагательно провел работу со всеми пострадавшими семьями.

Сейчас уже принято решение о выделении 17 пострадавшим семьям денежной компенсации на проживание в общей сумме 41,2 тыс. грн.

Также согласована выдача единовременной материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов 89 сумчан в общей сумме 163,2 тыс. грн. Среди них четырем жителям дома указанная единовременная материальная помощь была увеличена до двух минимальных заработных плат и выплачена на общую сумму 25,6 тыс. грн.

До согласования вопроса о возможности возвращения пострадавших семей в собственные квартиры департамент социальной защиты населения будет перечислять помощь пострадавшим семьям для покрытия ими расходов на проживание.