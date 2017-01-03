Пострадавшие от взрыва газа сумчане получили из горбюджета 230 тысяч

С целью обеспечения социальной защиты семей, пострадавших в результате взрыва газа в доме № 24 по улице Металлургов, исполнительный комитет 17 января утвердил Положение о размере и порядке выплаты им ежемесячной временной денежной компенсации для покрытия расходов на проживание и единовременной материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.
Документом определен круг получателей, размер, условия и порядок выплаты.
Во исполнение выше оговоренного решения департамент социальной защиты населения городского безотлагательно провел работу со всеми пострадавшими семьями.
Сейчас уже принято решение о выделении 17 пострадавшим семьям денежной компенсации на проживание в общей сумме 41,2 тыс. грн.
Также согласована выдача единовременной материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов 89 сумчан в общей сумме 163,2 тыс. грн. Среди них четырем жителям дома указанная единовременная материальная помощь была увеличена до двух минимальных заработных плат и выплачена на общую сумму 25,6 тыс. грн.
До согласования вопроса о возможности возвращения пострадавших семей в собственные квартиры департамент социальной защиты населения будет перечислять помощь пострадавшим семьям для покрытия ими расходов на проживание.
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