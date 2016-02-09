В Сумах выпустят на волю двух зэков 23 января состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете Сумского городского совета.

Во время заседания были рассмотрены материалы в отношении трех осужденных. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания согласовано двум лицам.

За нарушение режима отбывания наказания дано согласие на перевод одного осужденного в участок усиленного контроля.