В Сумах выпустят на волю двух зэков

Во время заседания были рассмотрены материалы в отношении трех осужденных. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания согласовано двум лицам.
За нарушение режима отбывания наказания дано согласие на перевод одного осужденного в участок усиленного контроля.
Сегодня, 23 декабря, состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета....
Состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете Сумского городского совета....
Состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете Сумского городского совета....
Дать еще один шанс вернуться к нормальной жизни человеку, который оступился - одна из задач наблюдательной комиссии при исполнительном комитете....
5 февраля свое очередное заседание провела наблюдательная комиссия при исполнительном комитете....