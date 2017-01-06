Опять взрыв в Сумах (обновляется, +видео)

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«К счастью, жертв нет. Предварительно - взрыв произошел в месте подсоединения газовой трубы к дому по ул. Н. Холодногорская, 33, где сегодня устанавливали счетчик», - написала Науменко.
26 января, около 22 часов 20 минут, патрульные получили сообщение о взрыве на улице Холодногорской.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что по предварительной информации взорвался газовый счетчик, который находился возле дома 33, после чего началась сильная утечка газа.
7 экипажей патрульной полиции эвакуировали жителей 9-тиэтажки (около 200 человек) и огородили место происшествия.
Пострадавших нет, газ был перекрыт.
Сейчас на месте происшествия работают патрульные, следственно-оперативная группа, скорая помощь, спасатели и газовая служба.
"Как сообщает с места события первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, предварительно - взорвалась граната", - позже добавила она.
В Сумах под многоэтажкой разорвало газовый счетчик
Полиция не исключает версию теракта. Всех жителей эвакуировали.
В Сумах под девятиэтажкой разорвало газовый счетчик. Из-за повреждения трубы произошла сильная утечка газа. Чудом из-за инцидента никто не пострадал, говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошел около 11 вечера. На место происшествия прибыло 7 экипажей патрульной полиции, эвакуировали около 200 человек и оцепили место взрыва. Газ в доме перекрыли.
От взрыва счетчик разлетелся на куски. Правоохранители не исключают версии теракта. Они предполагают, что в общедомовой счетчик могли подложить взрывной предмет. Кроме того, неподалеку нашли чеку от гранаты.
Известно, что в этот день газовики только установили счетчик и утром должны были подсоединить его к газовой трубе. Жители же дома были против установки общедомового прибора учета.
Как рассказала жительница соседнего дома Людмила Передрига, жильцы дома были против установки счетчика, писали письма и звонили на горячую линию, однако реальных действий по этой ситуации не было.
«Проводятся поквартирные обходы работниками полиции по установлению всех объективных причин этого случая, а также изучается конфликтная ситуация по установлению счетчика газа в данном доме», - рассказал руководитель Сумского отдела полиции Павел Карабута.
Сумская прокуратура открыла дело по взрыву на Холодногорсокй
В Сумах устанавливаются обстоятельства повреждения узла учета газа в девятиэтажном доме.
В четверг, 26 января 2017 года, около 22 ч. 20 мин. с внешней стороны девятиэтажного дома по ул. Холодногорская, д. 33/1 в г. Сумы взорвался газопровод. На место происшествия немедленно выехало руководство Сумской местной прокуратуры, Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области, следователи, оперативные сотрудники, инспектор-криминалист, специалисты управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области.
Установлено, что днем именно в этом месте работниками ПАО «Сумыгаз» проводились работы по установке узла учета газа, в частности оборудован узел металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в указанный узлы не подавался.
В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружены чека и металлические осколки. Пострадавшие от последствий взрыва отсутствуют. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия - причиной взрыва стало взрывное устройство.
Указанные сведения 27 января 2017 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.
Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксацию доказательств совершения уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается. Состояние следствия находится на контроле прокурора Сумской области Виталия Матвийчука, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
В Сумах устанавливаются обстоятельства повреждения узла учета газа в девятиэтажном доме....
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