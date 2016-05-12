В Сумах Чмырь собрался закрывать 19-ую школу? Мэр Сум Александр Лысенко опроверг информацию о закрытии школы № 19.

Он поднял этот вопрос сегодня, 30 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Кто сказал, что 19-ая школа будет закрываться? – задал он риторический вопрос и сам же на него ответил. – Есть такая информация. Учителя школы № 19, обращения ко мне депутата по этому округу: Александр Николаевич, что это такое – собираются 19-ую школу закрывать. Говорят, приезжал Чмырь (Юрий Чмырь – бывший глава Сумской облгосадминистрации времен Януковича – Ред.), сказал6 19-ую школу будут закрывать. Как вам? Хорошо звучит? Я отвечаю: вы кому звоните? Кто у нас в городе может закрыть школу? Без разрешения государства мы этого даже не можем сделать. Это не полномочия горсовета. Кто-то что-то сказал и понеслось… Может, там и не было Чмыря. Кто-то нагнетает ситуацию. Понятно, что у них нет спортзала нормального. Мы это знаем. Я думаю, обратимся в «Барсу», какое-то время определим. Можно это сделать. Кстати, чтобы вы знали, футбольным полем они дают пользоваться, когда это возможно, 19-ой школе. Я лично общался с учителем физкультуры. Связано ли это с тем, что мы разрешили «Барсе» разрабатывать проекты полей на ул. Героев Крут? думаю, что это неправда, специально делается, чтобы кто-то вышел, учителя там, родители, начали возмущаться… Не будет такого, ни одна школа не будет закрыта, по крайней мере при нашей власти. Это я вам обещаю. Ни 3-я не будет закрыта, ни какая.