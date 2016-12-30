В Сумах один человек обморозился

В течение недели в них обратилось 47 человек. Один человек получил обморожение стоп 1-2 степени дома (проживает в Верхнем Песчаном), который сейчас находится на лечении в хирургическом отделении областной клинической больницы.
Всего в пункты обогрева с 10 декабря 2016 года обратились 186 человек. Лечились 10 человек с обморожением, 1 - с общим переохлаждением, сообщает горотдел здравоохранения.
На прошлой неделе двое сумчан получили обморожения конечностей 2 степени во время рыбалки в районах....
Морозные дни не проходят для здоровья шосткинцев бесследно....
За прошлую неделю в Сумах получили обморожения конечностей шесть человек....
В течение рождественских праздников четыре сумчанина стали жертвами морозов....
В среду, 28 декабря, в хирургическое отделение № 2 городской клинической больницы в был госпитализирован мужчина без определенного места жительства...