В Сумах один человек обморозился В лечебно-профилактических учреждениях Сум создано 16 пунктов обогрева.

В течение недели в них обратилось 47 человек. Один человек получил обморожение стоп 1-2 степени дома (проживает в Верхнем Песчаном), который сейчас находится на лечении в хирургическом отделении областной клинической больницы.

Всего в пункты обогрева с 10 декабря 2016 года обратились 186 человек. Лечились 10 человек с обморожением, 1 - с общим переохлаждением, сообщает горотдел здравоохранения.