В Сумах поймали двух фальшивобанкнотчиц За первые дни февраля работники полиции Сум зафиксировали две попытки сбыта фальшивых денежных купюр.

Днем 3 февраля в дежурную часть Сумского отдела полиции по линии 102 поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в отделении «Ощадбанка» на улице Ильинской в Сумах. Выяснилось, что 36-летняя сумчанка пыталась обменять денежную купюру РФ номиналом 5000 рублей с явными признаками подделки. Женщина объяснила работникам банка и полиции, что банкноту якобы одолжила у своего знакомого и намеревалась потратить на собственные нужды. Купюра изъята и направлена на экспертизу. Полиция начала проверку с целью выяснения происхождения фальшивки.

5 февраля, рано утром в полицию обратились работники одного из пунктов обмена валют, который расположен на улице Харьковской, и сообщили о попытке молодой сумчанки обменять на гривны 100-долларовую фальшивую купюру. Поддельная банкнота изъята и направлена на экспертизу, а 25-летней злоумышленнице за сбыт поддельных денег грозит ответственность по ч. 1 ст. 199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.