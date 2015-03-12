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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:01546

В Сумах поймали двух фальшивобанкнотчиц

За первые дни февраля работники полиции Сум зафиксировали две попытки сбыта фальшивых денежных купюр.

Днем 3 февраля в дежурную часть Сумского отдела полиции по линии 102 поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в отделении «Ощадбанка» на улице Ильинской в Сумах. Выяснилось, что 36-летняя сумчанка пыталась обменять денежную купюру РФ номиналом 5000 рублей с явными признаками подделки. Женщина объяснила работникам банка и полиции, что банкноту якобы одолжила у своего знакомого и намеревалась потратить на собственные нужды. Купюра изъята и направлена на экспертизу. Полиция начала проверку с целью выяснения происхождения фальшивки.

5 февраля, рано утром в полицию обратились работники одного из пунктов обмена валют, который расположен на улице Харьковской, и сообщили о попытке молодой сумчанки обменять на гривны 100-долларовую фальшивую купюру. Поддельная банкнота изъята и направлена на экспертизу, а 25-летней злоумышленнице за сбыт поддельных денег грозит ответственность по ч. 1 ст. 199 «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Фальшивые деньги
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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