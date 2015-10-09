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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Глуховская медсестра получила орден «За мужество»

Глуховчанка Виктория Прищепина получила орден «За мужество».

21-летняя медик из  Глухова Виктория Прищепина награждена боевым орденом «За мужество» третьей степени, пишет Неделя.

Больше года на передовой находится 72-я механизированная бригада, в которой служит глуховчанка – медсестра, младший сержант Виктория Прищепина. Она вместе со своей напарницей Валей всю неделю, когда в промзоне обострилась ситуация, не покидала горячую точку, круглосуточно спасала раненых. И сейчас девушка там. Вика уверена, что находится на своем месте и ее помощь очень нужна солдатам.

С Викторией удалось связаться в соцсети.

«Награду получила не только я, но и много других ребят. Мы на совесть несем службу, и то, что нас отметили и не забыли, – очень приятно! Для меня лично почетно получить орден в 21 год! Сегодня обстановка в Авдеевке, к сожалению, не меняется: идут интенсивные бои, противник обстреливает наши позиции тяжелой артиллерией, есть пострадавшие даже среди мирных жителей. С 29 января по 3 февраля в нашей бригаде ранило 51 бойца, у большинства – тяжелые ранения. За три предыдущих месяца эта цифра была гораздо меньше. Очень печально, что за неделю мы потеряли семь друзей-сослуживцев, настоящих защитников и патриотов», – сообщила Виктория.

Как оказалось, у девушки это уже не первая награда. В ноябре ей в числе других ребят из 72-й бригады вручили медаль за несение службы на передовой.

Общество Орден
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