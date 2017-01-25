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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3677

В Авдеевку отправили очередной гуманитарный груз от Сумщины

Около 20 тонн «гуманитарки» отправили в пострадавший от обстрелов город, где сейчас размещаются два батальона бойцов из Сумщины.

«Мы снова собрали помощь, которую сейчас отправляем в Авдеевку, - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. - Это уже второй транш гуманитарки, он содержит теплые вещи, продукты питания, печки. Собирали всю эту помощь райгосадминистрации, городские советы, приносили ее в Департамент гражданской защиты населения и пунктам сбора неравнодушные жители области. Все это мы планируем передать нашим ребятам 15-го и 16-го батальона, которые сейчас находятся в распоряжении 72-й бригады и усиливают ее».

Как сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Иван Боршош, сегодня большой потребности именно в продуктах питания у жителей Авдеевки уже нет. В то же время этого груза ждут военнослужащие из Сумщины.

«Сейчас формируется еще один груз. Это в основном строительные материалы, доски, краска и т.д., - отметил Иван Боршош. - Сегодня мы работаем над тем, чтобы заключить соглашение с «Укрзалізницею» и передавать этот груз поездом».

Сегодня в полдень гуманитарная помощь с Сумщины прибыла к месту назначения.

Общество Авдеевка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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