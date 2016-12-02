Областные депутаты отказали в захоронении львовского мусора на Сумщине Этот вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам земельных и водных ресурсов, использование недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства как реакция на обращение Львовского городского головы о предоставлении временной помощи в захоронении части твердых бытовых отходов на территории Сумской области.

По этому поводу заслушали информацию и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Петра Кондрова.

В частности он сообщил, что мусорная проблема, к сожалению, не менее актуальна для Сумщины. Только в 2016-м году собрано 744,8 тыс. куб. м твердых бытовых отходов. 18 мусорных полигонов области занимают 270 га земли. Ресурс полигонов на грани исчерпания. Наиболее остро этот вопрос встает в Конотопе, Сумах; почти катастрофическая ситуация в Ромнах, где 12 января текущего года истек срок эксплуатации земельного участка. В Сумах он истекает 24 июля.

- К тому же, - отметил Петр Кондров, - зафиксированы случаи, когда без разрешения львовский мусор иногда прибывает в Сумскую область.

Так что депутаты отказали в обращении: возможности помочь львовянам нет.