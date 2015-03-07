Сумчанки помогли сборной завоевать серебро чемпионата мира

Наша команда в составе Ирины Варвинец, студентки СумГУ Юлии Джимы, уроженки Сум Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной завоевали серебряные медали, отстав от чемпионок немок на 6,4 с. Наши девчата вырвали серебро у француженок, которые отстали на 1,7с.
После относительной неудачи в индивидуальной гонке у девушек, когда Анне Кривонос не удалось подтвердить свое прошлогоднее звание чемпионки, сегодня, 29...
Сумская биатлонистка Валентина Семеренко заняла третье место в спринтерской гонке на 7,5 км....