Сумчанки помогли сборной завоевать серебро чемпионата мира Сегодня, 17 февраля, в Хохфильцене (Австрия) прошла эстафетная гонка среди женщин в рамках чемпионата мира по биатлону.

Наша команда в составе Ирины Варвинец, студентки СумГУ Юлии Джимы, уроженки Сум Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной завоевали серебряные медали, отстав от чемпионок немок на 6,4 с. Наши девчата вырвали серебро у француженок, которые отстали на 1,7с.