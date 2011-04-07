Сумчанка засветилась в клипе американской группы

Жена сумского боксера-профессионала Тараса Шелестюка Алина снялась в клипе «Cold» американской группы «Maroon 5».
Группа из Сум The Elephants представила дебютную видеоработу на песню Friends....
Воспитанник сумского футбола Сергей Рыбалка с товарищами по киевскому «Динамо» и национальной сборной Украины приняли участие в съемках клипа Тамерлана...
Рэпер Лион презентовал свою новую видео-работу на песню #ЛевРулит. Главную роль в клипе сыграл известный украинский боксер-легковес, уроженец Шостки Иван...
7 апреля сумская рок-группы «ЕТСЕТЕРА» показала журналистам свой новый клип на песню «Викини з серця».... 2