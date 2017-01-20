В Сумах накрыли банду держателей подпольных казино На Сумщине организованную группу из пяти человек разоблачили в занятии игорным бизнесом.

Прокуратурой Сумской области совместно со следователями управления ГУНП в Сумской области разоблачены пять человек, которые организовавшись в устойчивое преступное объединение, с июля 2016 по январь 2017 года в арендованных помещениях в г. Сумы по ул. Казацкий вал и пр. Курскому занимались незаконной деятельностью, связанной с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм на симуляторах игровых автоматов.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Анатолий Мирошниченко, пока 43-летней жительнице г. Николаев, 41-летней сумчанке и 42-летнему жителю г. Сумы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 / ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом, совершенное организованной группой) УК Украины. Местонахождение их двух сообщников из г. Николаев устанавливается, в отношении них уже составлено сообщение о подозрении.

Досудебным расследованием установлено, что три жителя г. Николаев подыскали в г. Сумы местную жительницу, которой сообщили о своих преступных намерениях и, заинтересовав последнюю стабильным материальным вознаграждением, вступили с ней в сговор о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. В свою очередь местная жительница привлекла своего знакомого в занятие игорным бизнесом. Незаконные заведения функционировали около пяти месяцев.

Справка: подозреваемым грозит штраф от 10 до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры области.