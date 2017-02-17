В Сумах без воды сидит военный городок КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Герасима Кондратьева.

В связи с проведением ремонтных работ по замене задвижки диаметром 100 мм по ул. Г. Кондратьева, 165/126 сегодня, 3 марта, в 9:30 прекращено водоснабжение домов военного городка, дома № 140 по ул. Г. Кондратьева и магазина «Веселка». По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.