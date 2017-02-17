В Сумах без воды сидит военный городок

В связи с проведением ремонтных работ по замене задвижки диаметром 100 мм по ул. Г. Кондратьева, 165/126 сегодня, 3 марта, в 9:30 прекращено водоснабжение домов военного городка, дома № 140 по ул. Г. Кондратьева и магазина «Веселка». По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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