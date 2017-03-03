Пять игроков ПФК «Сумы» вернулись в роменский «Агробизнес TSK» Анцибор Андрей, Шимко Александр, Лойко Дмитрий, Прокопчук Алексей и Гаврась Максим продолжат выступать за команду из Ромен «Агробизнес-TSK».

Главный тренер Анатолий Бессмертный вместе с инвестором ПФК «Сумы» Геннадием Свирским считают этот переход на сегодня оптимальным вариантом для футболистов. По окончании чемпионата они смогут вернуться к ПФК «Сумы». Напомним, игроками «Сум» все пятеро стали буквально неделю назад.