Пять игроков ПФК «Сумы» вернулись в роменский «Агробизнес TSK»

Главный тренер Анатолий Бессмертный вместе с инвестором ПФК «Сумы» Геннадием Свирским считают этот переход на сегодня оптимальным вариантом для футболистов. По окончании чемпионата они смогут вернуться к ПФК «Сумы».
Напомним, игроками «Сум» все пятеро стали буквально неделю назад.
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