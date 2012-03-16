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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44202

Сумчане готовятся к фестивалю писанок

В Сумах составили предварительную программу мероприятий, которые состоятся по программе VII Всеукраинского фестиваля писанок.

В частности, сумчане распишут писанки в рамках арт-перфоманса «585 Художников» (роспись авторских писанок-малеванок размером 90 см), создадут коллекцию писанок со Слобожанскими региональными мотивами.

Также в городе проведут мастер-классы по росписи писанок и организуют персональную творческую выставку сумских мастеров Валентины Коздровской и Любви Ярцевой.

И уже традиционно Сумы будут представлены в масштабных мероприятиях, которые будут проходить с 8 по 24 апреля в Киеве сразу на четырех локациях: Софийская площадь (Всеукраинская коллекция писанок, 374 авторских писанок-малеванок), Владимирский проезд (Пасхальная ярмарка, Ярмарка садоводства), Михайловская площадь (зона детских развлечений, 100 детских писанок-малеванок, 111 традиционных писанок-малеванок), парк «Владимирская горка» (лаунж-зона, зона мастер-классов, ярмарка живописи, ярмарка хенд-мейда).

Напомним, Всеукраинский фестиваль писанок, который происходит в рамках этнокультурного проекта FOLK UKRAINE нацелен поддерживать и популяризировать украинские народные традиции, развивать народное искусство, изучать культуру и историю украинского народа на примере феномена писанок. По информации, представленной на официальном сайте проекта, в этом году на локациях мероприятия будут представлены рекордное число писанок-малеванок - 585 штук, 374 из них будут расписаны украинскими художниками из разных уголков. Две гигантские писанки уже прибыли в Киев.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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