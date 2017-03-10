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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53181

Сторонник «русского мира» планировал создать террористическую группу в Сумах

Приспешнику приговоренного к 14 годам лишения свободы сторонника «русского мира» сообщено о подозрении по факту покушения на создание террористической группы на территории г. Суми

Как сообщалось ранее, к 14 годам лишения свободы заочно осужден уроженец Сумщины за совершение преступлений, направленных на посягательство по предварительному сговору группой лиц (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство), на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в террористической организации так называемой «ДНР» и совершение законченного покушения на создание на территории Сумщины террористической группы, аналога так называемой «ДНР».

Проведенным комплексом совместных мероприятий прокуратуры Сумской области и Управления СБ Украины в Сумской области установлен еще один соучастник преступной деятельности, направленной против национальной и общественной безопасности Украины. В частности, разоблачен житель Сумской области, который, выполняя задание российских спецслужб и поддерживая сепаратистские идеи, осуществлял подбор участников для создания террористической группы, которая выполняла бы задачи по совершению терактов и других дестабилизирующих общественно-политическую ситуацию в регионе акций с последующим провозглашением псевдогосударственного образования «Сумская народная республика», путем отделения территории Сумской области от территории Украины.

Сейчас следователями СБУ собрано достаточно доказательств, на основании которых процессуальным руководителем согласовано сообщение лицу о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, пока указанное лицо находится на временно неподконтрольной территории Украины, в отношении него готовится ходатайство в суд о предоставлении разрешения на осуществление специального предварительного расследования в порядке, предусмотренном УПК Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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