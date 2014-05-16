ДК Фрунзе могут обменять на долги за землю Сумского НПО

Об этом заявил первый заммэра Сум Владимир Войтенко. По его словам, та цена, а именно 10 млн грн, за которую городу СМНПО предлагает приобрести Дворец культуры ПАО «Сумское НПО», является завышенной.
Особенно она непонятна, учитывая, что на сегодня ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» имеет значительный долг перед городом.
«Рассматриваются все варианты решения этого вопроса. Среди них и такой: город получает в коммунальную собственность Дворец культуры в замен на долг предприятия за землю. Однако не все так просто. Есть множество нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы все решилось в рамках действующего законодательства», - подчеркнул Владимир Войтенко.
Также он сообщил, что переговоры с руководством ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» продолжаются.
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