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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10202

Сумчанам перечислили соцпомощь семьям с детьми

22 марта была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми.

Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения. Перечислили средства также малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временную государственную помощь детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за март текущего года.

Средства можно получить в учреждениях банков уже сегодня, 23 марта.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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