Сумчанам перечислили соцпомощь семьям с детьми

Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения. Перечислили средства также малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временную государственную помощь детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за март текущего года.
Средства можно получить в учреждениях банков уже сегодня, 23 марта.
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