Сумчанам перечислили соцпомощь семьям с детьми 22 марта была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми.

Об этом сообщают в департаменте социальной защиты населения. Перечислили средства также малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временную государственную помощь детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за март текущего года.

Средства можно получить в учреждениях банков уже сегодня, 23 марта.