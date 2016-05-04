Установлено судом: Александр Анищенко погиб в результате российской агрессии

Об этом на своей странице в фейсбуке написал председатель Всеукраинского общественного движения «Сила права», экс-нардеп Андрей Сенченко, пишет Обозреватель.
Отмечается, что на Сумщине суд установил юридический факт гибели полковника СБУ Александра Анищенко, который погиб 5 мая 2014 года под Семеновкой.
«Сегодня, после многомесячных судебных мучений, семья Героя Украины получила справедливое решение суда. Коллегия судей апелляционного суда Сумской области в составе Сергея Хвостика, Татьяны Левченко и Ольги Собины изменила решение Заречного суда г. Сумы и установила юридический факт гибели полковника СБУ Александра Анищенко при выполнении обязанностей воинской службы вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», - написал Сенченко.
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