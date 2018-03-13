Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05576

В Сумах почтили память Героя Украины Александра Анищенко

Шесть лет назад Александр Анищенко стал одной из первых жертв украинско-российской войны на востоке Украины.

Отдать дань памяти мужественного воина к его могиле пришли родители и родные, друзья и побратимы, представители городской власти.

Городской голова Александр Лысенко подчеркнул, что гибель сумчанина, заместителя начальника подразделения специального назначения «Альфа» Александра Анищенко под Славянском, это невосполнимая потеря не только для Сум, но и для всей Украины.

Он призвал сумчан помнить всех воинов, которые отстаивали счастливое будущее страны, а также заверил, что городская власть всегда будет помнить защитников государства и помогать их семьям.

Общество Александр Анищенко

По тематике

Фільм про Олександра Аніщенка висунуто на здобуття премії імені Лесі Українки
11.12.2019 17:30

Фільм про Олександра Аніщенка висунуто на здобуття премії імені Лесі Українки

У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» на здобуття премії ім. Лесі Українки презентовано фільм «Олександр Заступник Сумський»....

У Сумах презентували фільм, присвячений Герою України полковнику СБУ Олександру Аніщенку (відео)
11.09.2019 12:08

У Сумах презентували фільм, присвячений Герою України полковнику СБУ Олександру Аніщенку (відео)

У Сумах учні місцевої спеціалізованої школи «Унікум» та Сумська обласна ТРК «Відікон» презентували короткометражний фільм «Олександр Заступник Сумський», присвячений Герою...

У Сумах вшанували пам’ять Героя України Олександра Аніщенка
06.05.2019 16:55

У Сумах вшанували пам’ять Героя України Олександра Аніщенка

У п’яту річницю загибелі полковника СБУ Олександра Аніщенка його пам’ять вшанували у Сумах на мітингу-реквіємі....

В Сумах провели футзальный турнир памяти Героя Украины
15.03.2019 12:21

В Сумах провели футзальный турнир памяти Героя Украины

III Мемориальный турнир по футзалу, посвященный памяти Героя Украины Александра Анищенко прошел 14 марта в СумГПУ им. А.С.Макаренко...

13.03.2018 17:05

В Сумах провели турнир по футзалу памяти Александра Анищенко

В спортивном комплексе педуниверситета состоялся футзальный турнир, участники которого почтили память Героя Украины Александра Анищенко....

Новости

В Сумах еще 8 человек заболели коронавирусной инфекцией 1
Сегодня 11:12
В Сумах задержали чиновника мэрии по делу о вымогательстве взятки
Вчера 16:03
На следующей неделе в Украине ослабят карантин: кому позволят работать
Вчера 14:30
На Сумщине рецидивисту дали 6 лет за новогоднюю поножовщину
Сегодня 15:26
Сумскому горотделу по делам молодежи и спорта нарисовали логотип
Сегодня 15:23
В Сумах ищут квартирного вора (фото)
Сегодня 14:53
На Сумщине во время велосипедных прогулок получили травмы двое детей
Сегодня 14:50
На Сумщине количество больных пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в три раза
Сегодня 14:36
Нацбанк вводит в оборот новые монеты
Сегодня 13:57
У работницы пункта обмена валют в Глухове обнаружили коронавирус
Сегодня 13:33
На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на четверть
Сегодня 13:24
В Сумах сообщено о подозрении чиновнику мэрии, задержанному при получении взятки
Сегодня 12:46
view counter

Статьи

Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
Вчера 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
Вчера 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Суми на карантині: які документи посвідчують особу та хто може їх перевіряти
28.04.2020 15:26
Другий етап медичної реформи на Сумщині: скільки передбачено коштів та послуг?
28.04.2020 12:42
Седина в 7-м классе: буллинг на Сумщине
27.04.2020 13:31
Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
26.04.2020 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.