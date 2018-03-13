В Сумах почтили память Героя Украины Александра Анищенко Шесть лет назад Александр Анищенко стал одной из первых жертв украинско-российской войны на востоке Украины.

Отдать дань памяти мужественного воина к его могиле пришли родители и родные, друзья и побратимы, представители городской власти.

Городской голова Александр Лысенко подчеркнул, что гибель сумчанина, заместителя начальника подразделения специального назначения «Альфа» Александра Анищенко под Славянском, это невосполнимая потеря не только для Сум, но и для всей Украины.

Он призвал сумчан помнить всех воинов, которые отстаивали счастливое будущее страны, а также заверил, что городская власть всегда будет помнить защитников государства и помогать их семьям.