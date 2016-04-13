Акционер Сумского НПО Григоришин задолжал 230 млн долларов чеченцам Гудермесский городской суд Чеченской Республики постановил взыскать с владеющего активами в Украине российского бизнесмена Константина Григоришина свыше 230 млн долл. в счет погашения задолженности по договору займа, заключенному с членом совета директоров компании «Чеченэнерго» Хасаном Эдиевым.

Об это сказано в соответствующем решении суда, обнародованном на официальном портале Судебные и нормативные акты РФ, пишут Українські новини.

Согласно документу, суд обязал Григоришина уплатить истцу 110 млн долл. основного долга и 120,3 млн долл. пени, образовавшейся в результате просрочки погашения обязательств. Для каких нужд бизнесмен одалживал средства у жителя Чеченской республики в документе не уточняется, однако упоминается срок погашения обязательств, установленный договором договору – 4 квартал 2014 года.

По данным источника знакомого с ходом процесса, данное решение не было обжаловано в апелляционных инстанциях, и по нему уже открыто соответствующее исполнительное производство.

В рамках обеспечения исполнения решения суд наложил арест на ряд объектов жилой недвижимостей принадлежащей бизнесмену – три квартиры, дом и земельные участки в Горках.

Напомним, следственные органы РФ подозревают Константина Григоришина и его партнера Владимира Богатырева в уклонении от налогов на суму около 675 млн рублей.

В мае 2016 года Лондонский международный арбитражный суд обязал Григоришина выплатить свыше 300 млн долларов компаниям бизнесмена Вадима Новинского и Владимира Лукьяненко в рамках рассмотрения спора об опционе на пакет акций в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение».

Бизнесмен К. Григоришин, получивший весной 2016 года украинское гражданство, владеет рядом активов в Украине. В частности, ему принадлежат 75% «Запорожтрансформатор». Он является основным акционером ПАО «Сумское НПО», и владеет крупными пакетами акций ряда областных энергоснабжающих компаний.