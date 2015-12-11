Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49499

Заммэра Сум родила

Заммэра Сум Алена Дмитревская родила девочку.

Как сообщили в горсовете, роды прошли 5 апреля. В связи с этим сегодня, 10 апреля, на аппаратном совещании мэр Сум сообщил о перераспределении обязанностей между своими замами. Обязанности Алены Дмитревской пока будет исполнять новый зам – Ольга Волошина, которая приступила к работе с сегодняшнего дня.

Общество Алена Дмитревская

По тематике

Заммэра Сум посетила бойцов в зоне АТО
30.03.2016 13:35

Заммэра Сум посетила бойцов в зоне АТО

На прошлой неделе заместитель городского головы Алена Дмитревская, депутат Сумского городского совета Денис Бутенко, волонтер ОО «Волонтерское движение Сумщины» Андрей...

11.12.2015 10:56

Мэр Сум обзавелся четырьмя замами

Сегодня 11 декабря на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за четыре кандидатуры на должности заместителей городского головы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.