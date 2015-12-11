Заммэра Сум родила Заммэра Сум Алена Дмитревская родила девочку.

Как сообщили в горсовете, роды прошли 5 апреля. В связи с этим сегодня, 10 апреля, на аппаратном совещании мэр Сум сообщил о перераспределении обязанностей между своими замами. Обязанности Алены Дмитревской пока будет исполнять новый зам – Ольга Волошина, которая приступила к работе с сегодняшнего дня.