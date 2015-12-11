Заммэра Сум родила

Как сообщили в горсовете, роды прошли 5 апреля. В связи с этим сегодня, 10 апреля, на аппаратном совещании мэр Сум сообщил о перераспределении обязанностей между своими замами. Обязанности Алены Дмитревской пока будет исполнять новый зам – Ольга Волошина, которая приступила к работе с сегодняшнего дня.
На прошлой неделе заместитель городского головы Алена Дмитревская, депутат Сумского городского совета Денис Бутенко, волонтер ОО «Волонтерское движение Сумщины» Андрей...
Сегодня 11 декабря на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за четыре кандидатуры на должности заместителей городского головы....