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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08223

Рассмотрение админпротоколов по заммэра Сум снова отложили

Сегодня, 14 ноября, в Заречном райсуде Сум должны были рассмотреть админпротоколы в отношении заместителя мэра Сум Алены Дмитревской.

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что должностное лицо Сумского городского совета не сообщило о наличии у него реального конфликта интересов и совершило действия в условиях такого конфликта.

Но сегодня в суд не явился свидетель, поэтому заседание отложили. Следующее назначено на 13.00 26 ноября, пишет sumy.today.

Напомним: согласно информации Национального агентства по предотвращению коррупции Алена Дмитревская, выполняя полномочия председателя временной комиссии по рассмотрению обращений Жуплева А.В., Рак Т.Е., Лебединец Н.М., Лебедевой Н.Д., Перминова С.И., Рак К .В., Чехановськои И.С., не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов, возникшего при рассмотрении обращения Жуплева А.В., в котором заявитель, в частности, жаловался на противоправные действия самой Алены Дмитревской, и в условиях реального конфликта интересов приняла участие в подготовке акта проверки комиссии.

Напомним: на рассмотрение админпротоколов дается 3 месяца, а они были составлены 18 сентября, так что осталось недолго. 

Право Алена Дмитревская Конфликт интересов

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