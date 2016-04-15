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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:19263

В Сумах может появиться спортинтернат

10 апреля руководство области посетило с рабочим визитом ФЦ «Барса», чтобы убедиться воочию, готов ли к сдаче в эксплуатацию объект - общежитие ДЮСШ ФЦ «Барса».

Проконтролировать готовность здания приехали заместитель главы Сумского облсовета Татьяна Головко, глава управления имуществом облсовета Дмитрий Нагорный, управляющий делами исполнительного аппарата совета Виктория Патютько, первый заместитель главы ОГА Александр Марченко, заместитель главы ОГА Николай Подопригора, вр. и.о. директора Департамента образования и науки Елена Попова, начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Лантушенко, начальник управления капитального строительства ОГА Анатолий Ворожко, директор ФЦ «Барса» Вадим Гордиенко, директор ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» Виктор Федорченко.

Как сообщила Татьяна Головко, поступило предложение от Сумской облгосадминистрации о создании спортивного лицея-интерната именно на базе известного на всю Украину футбольного центра. Современное девятиэтажное здание соответствует этим целям.

В ходе рабочего визита руководители области вместе с застройщиками обсудили вопрос возможности создания спортивного лицея-интерната, а также готовность объекта к сдаче в эксплуатацию и проверили наличие оборудования в учебных аудиториях, в комнатах общежития для комфортного проживания.

Сейчас всеми службами готовятся предложения и в случае положительного заключения вопрос будет вынесен на ближайшую сессию областного совета, которая назначена на 28 апреля.

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