В Сумах подорожал вывоз мусора

Напомним, этот вопрос уже обсуждался на предыдущем заседании. Тогда компаниям-перевозчикам мусора порекомендовали поумерить аппетиты и подкорректировать цифры. Для «Сервисресурса», похоже, этот месяц прошел более продуктивно. Для ООО «А-Муссон» тарифы остаются пока прежние.
Новые тарифы:
- для населения частного сектора тариф увеличился с 6,49 до 7,82 грн в месяц с человека;
- для население многоквартирных жилых домов - с 9,39 до 11,40 грн.
- для бюджетных организаций - с 49,82 до 58,91 грн. за кубометр ТБО;
- для других потребителей – с 66 до 76,26 грн. за кубометр.
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