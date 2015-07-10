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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33233

В Сумах подорожал вывоз мусора

Сегодня, 16 мая, на заседании исполкома Сумского горсовета принято решение о повышении тарифов на вывоз ТБО для ООО «Сервисресурс», которое охватывает примерно ¼ города.

Напомним, этот вопрос уже обсуждался на предыдущем заседании. Тогда компаниям-перевозчикам мусора порекомендовали поумерить аппетиты и подкорректировать цифры. Для «Сервисресурса», похоже, этот месяц прошел более продуктивно. Для ООО «А-Муссон» тарифы остаются пока прежние.

Новые тарифы:

- для населения частного сектора тариф увеличился с 6,49 до 7,82 грн в месяц с человека;

- для население многоквартирных жилых домов - с 9,39 до 11,40 грн.

- для бюджетных организаций - с 49,82 до 58,91 грн. за кубометр ТБО;

- для других потребителей – с 66 до 76,26 грн. за кубометр.

Экономика Сервисресурс
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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