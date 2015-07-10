В Сумах подорожал вывоз мусора Сегодня, 16 мая, на заседании исполкома Сумского горсовета принято решение о повышении тарифов на вывоз ТБО для ООО «Сервисресурс», которое охватывает примерно ¼ города.

Напомним, этот вопрос уже обсуждался на предыдущем заседании. Тогда компаниям-перевозчикам мусора порекомендовали поумерить аппетиты и подкорректировать цифры. Для «Сервисресурса», похоже, этот месяц прошел более продуктивно. Для ООО «А-Муссон» тарифы остаются пока прежние.

Новые тарифы:

- для населения частного сектора тариф увеличился с 6,49 до 7,82 грн в месяц с человека;

- для население многоквартирных жилых домов - с 9,39 до 11,40 грн.

- для бюджетных организаций - с 49,82 до 58,91 грн. за кубометр ТБО;

- для других потребителей – с 66 до 76,26 грн. за кубометр.