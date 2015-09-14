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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13462

Сумская служба «15-80» выйдет в интернет

Мэр Сум предложил реорганизовать службу «15-80».

Александр Лысенко поднял этот вопрос сегодня, 29 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Нам нужно реорганизовать службу «15-80», - обратился он к подчиненным. – В прошлм году мы сделали для Службы «15-80» мобильный телефон, чтобы можно было прямо с места событий позвонить и сообщить о проблеме. Сейчас почти у всех, даже у детей, смартфоны с камерами. Можно сфотографировать проблему и переслать, но куда? Ну, городскому голове можно переслать в вайбер, если вы там есть, или на фейсбук скинуть… Давайте так сделаем: если человек увидел проблему, он ее скидывает по нужному адресу, и ее получает то наше структурное подразделение, которое за нее отвечает. Я думаю наш IT-отдел проработает этот вопрос. Идет человек по городу, увидел проблему, отослал в службу «15-80», а дальше уже все настроено. Перестраиваемся, Григории Иванович? (Яременко – директор департамента инфраструктуры - Ред.). С сегодняшнего дня начинайте об этом думать. Срок не буду ставить, потому что не знаю, сколько нужно времени, чтоб это все сделать. Но это должно быть. И тогда все будут немного быстрее реагировать. Даю месяц, через месяц доложите, что удалось сделать в том плане.

Общество Служба 15-80
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