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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах открыли общежитие «Барсы»

29 мая с участием народных депутатов, областных и городских властей, спортсменов торжественно открыли общежитие «Барсы», которое теперь стало общежитием «КУ Сумского областного совета лицей-интернат спортивного профиля «Барса».

Уже с 1 сентября планируется, что оно примет юных спортсменов Сумщины.

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, на строительство объекта, которое началось еще в 2013 году, потрачено более 48 млн гривен.

«Нынешнее открытие стало возможным благодаря поддержке областного депутатского корпуса, который предоставил финансы на строительство спортивного общежития из местного бюджета, средствам государственного бюджета, участии депутатов Верховной Рады Украины и людей, неравнодушных к развитию спорта на Сумщине, - подчеркнул Николай Клочко. - Так я искренне благодарю народным депутатам Украины, Федерациям футбола и биатлона Украины, областным депутатам, всем тем, кто причастен к сегодняшнему празднику».

Девятиэтажное здание нового общежития «Барсы» в Сумах оснащено современным лифтом, здесь удобно расположены комнаты для проживания, учебные аудитории, пищеблок. Все это имеет современное оборудование для комфортного проживания юных спортсменов. Общежитие рассчитано на 220 мест. Планируется, что здесь будут проживать, учиться и заниматься спортом 20 биатлонистов, другие - футболисты из всех районов области.

«Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы дети нашей области имели спортивное будущее, - подчеркнул чиновник. - И сегодня мы работаем над тем, чтобы на Сумщине появилась современная лыжероллерная трасса (которую также начали строить в 2013 году – Ред.). Уже выделяются средства из областного бюджета, а также обратимся к народным депутатам Украины помочь нам в финансировании этого проекта».

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