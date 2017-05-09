Все-таки по 4? Депутаты не захотели обращаться к мэру

Проект решения был подготовлен, однако депутаты даже не смогли вернуться к формированию повестки дня. За было всего 12 депутатов - 6 от "Солидарности", 4 - от "За Україну!" и 2 - от "Свободы". Против был один, как раз секретарь горсовета Андрей Баранов, который вел заседание после обеденного перерыва. Остальные или воздержались или не голосовали.
После этого первое пленарное заседание сессии было завершено.
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