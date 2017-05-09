Все-таки по 4? Депутаты не захотели обращаться к мэру Сегодня, 31 мая, Сумской горсовета не проголосовал за включение в повестку дня проекта решения об обращении к мэру Сум Александру Лысенко относительно отсрочки опубликования проектов решений исполкома по подорожанию проезда в маршрутках.

Проект решения был подготовлен, однако депутаты даже не смогли вернуться к формированию повестки дня. За было всего 12 депутатов - 6 от "Солидарности", 4 - от "За Україну!" и 2 - от "Свободы". Против был один, как раз секретарь горсовета Андрей Баранов, который вел заседание после обеденного перерыва. Остальные или воздержались или не голосовали.

После этого первое пленарное заседание сессии было завершено.

Напомним, ранее депутаты не сумели отменить проекты решений исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках.