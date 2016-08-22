Больше 900 детей-льготинков отдохнут за счет горбюджета

Как сообщила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, в каждой школе и УВК создали комиссию, которая предварительно изучила потребность заведения в отдыхе и оздоровлении в летний период воспитанников льготных категорий. После этого были составлены соответствующие списки, а ныне школы и УВК уже перешли к процедуре закупки путевок.
«Девять заведений начали процедуру открытых торгов, там значительные суммы, а остальные заключают договора», - отметила Антонина Данильченко.
По информации последних, всего идет речь о 420 путевок: 209 - в лагерь «Зоряний», 49 - «Чайка», 8 - «Солнечный», 73 - «Универ».
Всего на отдых и оздоровление детей льготных категорий летом текущего года предусмотрено 4,6 млн грн. А на всю кампанию – 7,4 млн грн.
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