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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43228

На прокуратуру пытаются повлиять по делу о Лилии Неофитной

Осуществляя функции прокуратуры, прокурор является независимым от любого незаконного влияния, давления, вмешательства.

В последнее время средствами массовой информации распространяются заказные публикации о якобы политической составляющей, хотя каждый раз выдвигаются все новые и новые версии, одного из резонансных уголовных производств. При этом к написанию текстов привлекаются как псевдожурналисты, так и известные личности. Не утруждая себя сведениями о реальном положении дел, авторы в один голос заявляют о деталях, которые якобы реабилитируют подозреваемую в пытках холодом и оставлении в опасности пациентов психиатрической больницы, 5 из которых умерли на больничных койках в результате переохлаждения.

Заказ подобных статей - достаточно дорогое удовольствие, при этом лица, не жалея ни времени, ни средств, целенаправленно пытаются повлиять на досудебное расследование. Сообщаем, что, несмотря на препятствия следствию и давление, уголовное производство расследуется объективно и беспристрастно и в установленные законом сроки будет направлено в суд с обвинительным актом. Никакие «детали» не повлияют на тот факт (доказан собранными доказательствами), что люди умирали в больнице от холода. И за это придется отвечать в суде. Только суд даст оценку собранным доказательствам.

Еще раз подчеркиваем, что, осуществляя функции прокуратуры, прокурор является независимым от любого незаконного влияния, давления, вмешательства и руководствуется в своей деятельности только Конституцией и законами Украины. Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений - уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 343 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Лилия Неофитная
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