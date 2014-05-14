В художественном музее показали «Камень с Фудзиямы» В Сумском областном художественном музее им. Никанора Онацкого к году Японии в Украине на базе экспозиции японского искусства проведен художественный калейдоскоп «Камень с Фудзиямы» для студентов СумГУ по специальности «менеджмент социокультурной деятельности».

Эстетика японского искусства базируется прежде всего на сложившихся композиционных темах («птицы и цветы», «люди и предметы», «горы и воды»), а также на асимметрии декора. Влияние японской культуры на европейскую с конца XIX в. до начала XXI в. имело нескольких волн, что отражено в экспозиции.

Священная для японцев гора Фудзияма стала главной в декоре фарфорового чайного сервиза и в поэтическом сборнике бывшей сотрудницы музея «Камень с Фудзиямы», - прозвучали стихотворения сборника в исполнении ведущей. Студенты заинтересовались темой художественного калейдоскопа и привели примеры взаимовлияния двух культур.