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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В художественном музее показали «Камень с Фудзиямы»

В Сумском областном художественном музее им. Никанора Онацкого к году Японии в Украине на базе экспозиции японского искусства проведен художественный калейдоскоп «Камень с Фудзиямы» для студентов СумГУ по специальности «менеджмент социокультурной деятельности».

Эстетика японского искусства базируется прежде всего на сложившихся композиционных темах («птицы и цветы», «люди и предметы», «горы и воды»), а также на асимметрии декора. Влияние японской культуры на европейскую с конца XIX в. до начала XXI в. имело нескольких волн, что отражено в экспозиции.

Священная для японцев гора Фудзияма стала главной в декоре фарфорового чайного сервиза и в поэтическом сборнике бывшей сотрудницы музея «Камень с Фудзиямы», - прозвучали стихотворения сборника в исполнении ведущей. Студенты заинтересовались темой художественного калейдоскопа и привели примеры взаимовлияния двух культур.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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