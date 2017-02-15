Сумчан запрошують на дискусію «Чотири роки з початку Майдану: що змінилося і чого чекати» Книгарня «Є» у Сумах до Дня Гідності та Свободи запрошує на круглий стіл «Чотири роки з початку Майдану: що змінилося і чого чекати», який відбудеться у понеділок 20 листопада.

Наскільки революція гідності змінила місто та країну. Що було зроблено, а що конче потребує цього. Поговоримо про це з учасниками тих подій і людьми, які прийшли у владу після Майдану.

У круглому столі візьмуть участь (за абеткою):

− Андрій Крамченков, депутат Сумської міськради, експерт Бюро аналізу політики, учасник подій на Майдані;

− Дмитро Лантушенко, начальник управлінням молоді та спорту Сумської облдержадміністрації, один з організаторів сумського Майдану;

− Олександр Хоруженко, директор Сумського підрозділу «Центру розвитку місцевого самоврядування».

Початок о 18.30. Модератор – Владислав Івченко.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.