Сумчан запрошують на дискусію «Чотири роки з початку Майдану: що змінилося і чого чекати»

Наскільки революція гідності змінила місто та країну. Що було зроблено, а що конче потребує цього. Поговоримо про це з учасниками тих подій і людьми, які прийшли у владу після Майдану.
У круглому столі візьмуть участь (за абеткою):
− Андрій Крамченков, депутат Сумської міськради, експерт Бюро аналізу політики, учасник подій на Майдані;
− Дмитро Лантушенко, начальник управлінням молоді та спорту Сумської облдержадміністрації, один з організаторів сумського Майдану;
− Олександр Хоруженко, директор Сумського підрозділу «Центру розвитку місцевого самоврядування».
Початок о 18.30. Модератор – Владислав Івченко.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04.
Вхід вільний.
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