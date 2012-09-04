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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28354

В Сумах установят 25 биотулетов на конечных остановках

В следующем году на конечных остановках общественного транспорта установят биотуалеты для водителей за счет городского бюджета.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания в мэрии сегодня, 27 ноября.

- Мы проработали этот вопрос с перевозчиками, - доложил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – Они согласились обслуживать и содержать туалеты, если они будут установлены.

- То есть заключаем договор, и они сами будут все, что нужно?.. – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- А вы считали, на каких остановках это нужно?

- На всех конечных – 25 штук.

- Вы подумайте, они же разные бывают – просто кабинки и почти стационарные, - предложил мэр. – Чтобы зимой там не замерзли водители. Хорошо, тогда готовьте предложение. И подумайте, чтобы у нас были биотуалеты и на разные праздники.

- Какие сроки? – уточнил управделами исполкома Степан Пак.

- Я считаю, что после закупки нужно передать их на баланс КП «Электроавтотранс», которое заключит договора на обслуживание с частными перевозчиками, - так и не смог ответить директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Так, слушайте – 1 марта, мы едем и проверяем, - дал срок мэр.

Общество Биотуалеты Конечные

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