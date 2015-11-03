Сумчан запрошують на Щедрий вечір Автентичний Щедрий Вечір відбудеться у «Агенції промоції «Суми».

6 січня у приміщенні Сумської міської галереї київський гурт «Атма» проведе Різдвяний концерт, де подарує усім сум'янам незабутню атмосферу свята за допомогою народних пісень та театралізованого дійства.

Гурт «Атма» під керівництвом Юлії Терсімонової виник у 2013 році як об'єднання молоді різних університетів та шкіл на базі молодіжної організації «Союз чистої енергії молоді». До складу гурту також входять музиканти, які виконують музику на різноманітних європейських та східних інструментах, такі як флейта, гітара, гармоніка, табли.

Організатори запрошують 6 січня о 17:00 за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 27. Вхід вільний.