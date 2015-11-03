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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16220

Сумчан запрошують на Щедрий вечір

Автентичний Щедрий Вечір відбудеться у «Агенції промоції «Суми».

6 січня у приміщенні Сумської міської галереї київський гурт «Атма» проведе Різдвяний концерт, де подарує усім сум'янам незабутню атмосферу свята за допомогою народних пісень та театралізованого дійства.

Гурт «Атма» під керівництвом Юлії Терсімонової виник у 2013 році як об'єднання молоді різних університетів та шкіл на базі молодіжної організації «Союз чистої енергії молоді». До складу гурту також входять музиканти, які виконують музику на різноманітних європейських та східних інструментах, такі як флейта, гітара, гармоніка, табли.

Організатори запрошують 6 січня о 17:00 за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 27. Вхід вільний.

Досуг «Агенція промоції «Суми» Щедрий вечір
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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