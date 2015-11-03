Сумчан запрошують на Щедрий вечір

6 січня у приміщенні Сумської міської галереї київський гурт «Атма» проведе Різдвяний концерт, де подарує усім сум'янам незабутню атмосферу свята за допомогою народних пісень та театралізованого дійства.
Гурт «Атма» під керівництвом Юлії Терсімонової виник у 2013 році як об'єднання молоді різних університетів та шкіл на базі молодіжної організації «Союз чистої енергії молоді». До складу гурту також входять музиканти, які виконують музику на різноманітних європейських та східних інструментах, такі як флейта, гітара, гармоніка, табли.
Організатори запрошують 6 січня о 17:00 за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 27. Вхід вільний.
В Агентства промоции «Сумы» представили первые результаты реализации экскурсионного аудиопроекта «Архитектурное наследие города Сумы», инициированного городским советом....
Сегодня, 26 мая, в Агенції промоції «Суми» (ул. Соборная, 27) состоится экзамен по актерскому мастерству учеников театра танца «Артес»....
В пятницу, 4 марта, к Международному женскому дню «Агенція промоції «Суми» организует «Женский шабаш»....
Психологический киноклуб «Кадр» начал свою работу еще осенью прошлого года в «Агенції промоції «Суми»....
Сегодня, 3 ноября, в городской галерее состоится открытие выставки Олега Огородника «OGO OLE in Sumy»....