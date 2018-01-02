Влюбленные львовяне провели насыщенный уик-энд в Сумах В рамках проекту Агенции промоции «Сумы» «Weekend в Сумах для влюбленных сердец», пара львовян провела насыщенные выходные в городе над Пслом.

В первый день, 5 октября, Елена и Виталий совершили экскурсию по историческому центру Сум, приняли участие в квесте, посмотрели спектакль в областном академическом театре им. Щепкина и завершили день романтическим ужином.

На другой день, 6 октября, гости приняли участие в мастер-классе по живописи и романтической фотосессии.

Агенция промоции «Сумы» подарила влюбленным в память их фото на холсте.