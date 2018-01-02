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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46291

Влюбленные львовяне провели насыщенный уик-энд в Сумах

В рамках проекту Агенции промоции «Сумы» «Weekend в Сумах для влюбленных сердец», пара львовян провела насыщенные выходные в городе над Пслом.

В первый день, 5 октября, Елена и Виталий совершили экскурсию по историческому центру Сум, приняли участие в квесте, посмотрели спектакль в областном академическом театре им. Щепкина и завершили день романтическим ужином.

На другой день, 6 октября, гости приняли участие в мастер-классе по живописи и романтической фотосессии.

Агенция промоции «Сумы» подарила влюбленным в память их фото на холсте.

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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
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«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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