Во Львове умер Герой Советского Союза, уроженец Сумщины

Выходец из многодетной семьи, по окончании семилетки в с. Ображеевка, Петр Бочек учился в Шосткинском ремесленном училище. С 1943-го, приписав себе год, воевал на Первом белорусском фронте, пишет Шостка.info.
За смелость и мужество при форсировании Западного Буга награжден орденом Славы 3-й степени, а 23 марта 1945 года за форсирование реки Висла и героизм при захвате плацдарма, сержанту Петру Семеновичу Бочеку присвоено звание Героя Советского Союза.
До последних дней жизни Петр Семенович не порывал связей с родной Ображеевкой. Одна из улиц на малой родине героя носит его имя. Похоронили Петра Семеновича на Голоскинском кладбище Львова.
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