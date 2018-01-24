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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20312

Во Львове умер Герой Советского Союза, уроженец Сумщины

На 93-ем году жизни перестало биться сердце уроженца с. Ображеевка Шосткинского района, Героя Советского Союза, полковника в отставке Петра Семеновича Бочека.

Выходец из многодетной семьи, по окончании семилетки в с. Ображеевка, Петр Бочек учился в Шосткинском ремесленном училище. С 1943-го, приписав себе год, воевал на Первом белорусском фронте, пишет Шостка.info.

За смелость и мужество при форсировании Западного Буга награжден орденом Славы 3-й степени, а 23 марта 1945 года за форсирование реки Висла и героизм при захвате плацдарма, сержанту Петру Семеновичу Бочеку присвоено звание Героя Советского Союза.

До последних дней жизни Петр Семенович не порывал связей с родной Ображеевкой. Одна из улиц на малой родине героя носит его имя. Похоронили Петра Семеновича на Голоскинском кладбище Львова.

Общество Герой Советского Союза Ображеевка Шосткинский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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