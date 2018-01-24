Во Львове умер Герой Советского Союза, уроженец Сумщины На 93-ем году жизни перестало биться сердце уроженца с. Ображеевка Шосткинского района, Героя Советского Союза, полковника в отставке Петра Семеновича Бочека.

Выходец из многодетной семьи, по окончании семилетки в с. Ображеевка, Петр Бочек учился в Шосткинском ремесленном училище. С 1943-го, приписав себе год, воевал на Первом белорусском фронте, пишет Шостка.info.

За смелость и мужество при форсировании Западного Буга награжден орденом Славы 3-й степени, а 23 марта 1945 года за форсирование реки Висла и героизм при захвате плацдарма, сержанту Петру Семеновичу Бочеку присвоено звание Героя Советского Союза.

До последних дней жизни Петр Семенович не порывал связей с родной Ображеевкой. Одна из улиц на малой родине героя носит его имя. Похоронили Петра Семеновича на Голоскинском кладбище Львова.