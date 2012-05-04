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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы остановили авто, которое ищут в Днепре

Легковой автомобиль, который разыскивался полицией Днепропетровской области обнаружили патрульные в Сумах.

На улице Воскресенской экипаж патрульных за нарушение ПДД остановил автомобиль Mitsubishi Lancer.

Во время проверки авто, по имеющимся базам, инспекторы выяснили, что транспортное средство находится в активном розыске Соборным отделением полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области. Причина розыска - открытое уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством путем мошенничества.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Право Розыск авто
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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