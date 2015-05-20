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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0517

В Сумах исполком отказал в социальной рекламе о помощи бездомным животным

20 февраля на заседании исполкома рассматривался проект решения «О размещении социальной рекламы в городе Сумы».

Во время рассмотрения из перечня был исключен сюжет о подкормке бездомных животных. Это решение прокомментировала в Фейсбуке глава Ассоциации рекламистов Сумщины Наталья Люлько.

«Знаете, есть такое выражение: «Скажи мне как ты относишься к собакам, и я скажу тебе кто ты». Наш общественный союз «Ассоциация рекламистов Сумщины» обратилась с письмом к исполнительному комитету с просьбой выделить несколько бигбордов для размещения сюжета в рамках социальной рекламы. Сюжет добавляю. Во вторник 20 февраля на заседании исполнительного комитета нам отказали. Было столько негатива! Цитирую некоторых членов исполкома: «Вы что! Как такое можно размещать! Это ужас! Вы предлагаете кормить собак. Да они же будут размножаться! За это штрафуют предприятия, где их кормят. Совести у вас нет!» Иными словами исполком предлагал не кормить животных, и в результате собаки просто умерли бы от голода... Знаете, я просто в шоке!.. Мои доводы, что цель этого сюжета - это воспитание человеческого отношения к животным, добра, сочувствия к брошенным собакам, которые по разным причинам оказались на улице, мерзнут, голодают, умирают... Эти доводы они не слышали. Друзья, сообщаю Вам, что этот сюжет слово в слово разработан, напечатан, поклеен и размещен на бигбордах в нашем городе за НАШИ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. P. S. Отдельное спасибо членам исполкома Александру Байдаку, Вере Мотречко, которые пытались нас поддержать», - написала она.

Общество Бездомные животные Социальная реклама
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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