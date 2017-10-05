Сумской супермаркет подорвали двумя гранатами (обновляется) Сегодня, 28 февраля, около 4 утра, произошел взрыв в супермаркете на улице Героев Крут, 60/4.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова. По ее данным, в магазине сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники полиции охраны. Они обнаружили разбитое стекло в окне супермаркета, и, когда зашли внутрь магазина, увидели следы взрыва. По словам Э. Бигановой, пока на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва» и ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Эти статьи предусматривают наказание от трех до десяти лет лишения свободы, пишет UA:СУМИ.

Супермаркет в Сумах подорвали двумя гранатами

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного повреждения одного из местных супермаркетов по Героев Крут, 60/4.

«Установлено, что около 4.00 утра двое молодых людей, предварительно разбив стекло в окне, бросили в помещение бутылку с горючим веществом, а затем, сорвав чеку, забросили туда две гранаты РГД-5. После чего в магазине сработала сигнализация. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Люди не пострадали», - рассказал руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших это преступление. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В Сумах, по факту взрыва в магазине, полиция открыла уголовное производство

Происшествие произошло сегодня, в четыре утра. В одном из магазинов по улице Героев Крут неизвестные повредили витрину и забросили в помещение зрывоопасный предмет. Разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работает полиция. Ход следствия находится на личном контроле начальника ГУНП области.

Когда в магазине сработала сигнализация, на вызов прибыл наряд Управления полиции охраны, который обнаружил разбитую витрину торгового заведения. В середине помещения правоохранители и представители торгового заведения обнаружили следы, характерные для взрыва. Пострадавших нет, пожара также не было.

На место происшествия выехала и сейчас работает следственно-оперативная группа, кинологическая и взрывотехническая службы. Проводится осмотр места происшествия, отрабатываются все возможные версии случившегося.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.ст. 194 ч.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 263, ч.1 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) УК Украины.

Полиция принимает меры по розыску злоумышленников и обращается за помощью к гражданам, которые владеют информацией, которая может помочь следствию, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции.

Анонимность гарантируется.