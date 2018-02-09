В Сумах участников АТО приглашают стать донорами Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей совместно с областным центром службы крови создает банк крови для категорий, которыми занимается.

Сейчас Центр формирует список потенциальных доноров. К донорству призвали персонал заведения и ищут желающих помочь другим среди участников боевых действий, участников АТО и членов их семей.

Собранная кровь при необходимости пойдет на помощь таким же, как они.

«Просим вас зарегистрироваться для предоставления бесплатной помощи нашим собратьям, которые оказались в затруднительном положении и нуждаются в вашей донорской крови», - отмечается в обращении Центра обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей.

Регистрация желающих стать донорами происходит по тел. (050) 1079453 и по электронной почте: centrubd@ukr.net.