В Сумах участников АТО приглашают стать донорами

Сейчас Центр формирует список потенциальных доноров. К донорству призвали персонал заведения и ищут желающих помочь другим среди участников боевых действий, участников АТО и членов их семей.
Собранная кровь при необходимости пойдет на помощь таким же, как они.
«Просим вас зарегистрироваться для предоставления бесплатной помощи нашим собратьям, которые оказались в затруднительном положении и нуждаются в вашей донорской крови», - отмечается в обращении Центра обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей.
Регистрация желающих стать донорами происходит по тел. (050) 1079453 и по электронной почте: centrubd@ukr.net.
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