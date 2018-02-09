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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:19181

В Сумах участников АТО приглашают стать донорами

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей совместно с областным центром службы крови создает банк крови для категорий, которыми занимается.

Сейчас Центр формирует список потенциальных доноров. К донорству призвали персонал заведения и ищут желающих помочь другим среди участников боевых действий, участников АТО и членов их семей.

Собранная кровь при необходимости пойдет на помощь таким же, как они.

«Просим вас зарегистрироваться для предоставления бесплатной помощи нашим собратьям, которые оказались в затруднительном положении и нуждаются в вашей донорской крови», - отмечается в обращении Центра обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей.

Регистрация желающих стать донорами происходит по тел. (050) 1079453 и по электронной почте: centrubd@ukr.net.

Общество Донорство Участники АТО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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