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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:39249

В Сумах начались проверки частного общественного транспорта

Временная комиссия по проверке работы городского пассажирского транспорта начала осмотры частных автобусов.

Утром 2 марта члены комиссии работали на конечной остановке по ул. Роменская.

Как отметил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, обращали внимание на внешний вид транспортного средства (салон, пол, потолок, сиденья, боковые панели), на наличие табличек с указанием номера маршрута и пути движения, информации о перевозчике и страховой компании, стоимости проезда, паспорта маршрута, GPS, количество единиц транспорта на маршруте.

За время первого рейда осмотрели 32 автобуса. Среди недостатков, которые выявила комиссия, ненадлежащее санитарное состояние одного автобуса, неудовлетворительное техническое состояние дверей у двух других, отсутствие информации о перевозчике еще в одном. Также было установлено отсутствие на некоторых маршрутах необходимого количества транспорта. Последнее особенно касалось маршрута № 1, транспорт на котором в подавляющем большинстве еще и не доезжал до конечной остановки.

Проверки временной комиссии по проверке работы городского пассажирского транспорта продолжаются. Результаты осмотров будут отражены в отчете, который комиссия должна представить до 19 марта городскому голове.

В состав комиссии включили восемь человек, среди которых профильный заместитель городского головы Александр Журба, начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, главный специалист отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Николай Гиценко, главный специалист управления по труду Алла Дубинская, главный специалист отдела пресс-служба Екатерина Соловьева, главный специалист отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Зоя Сотник, член общественной комиссии по вопросам социально-экономического развития и бюджета Максим Корниенко, депутат городского совета Дмитрий Наталуха.

Общество Общественный транспорт Проверка Частные перевозчики

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