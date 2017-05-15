В Сумах не собрался исполком Сегодня, 15 марта, должно было состояться заседание исполкома Сумского горсовета.

В повестке дня было 54 вопроса. Однако из-за отсутствия кворума (пришли всего 8 из 19 человек) заседание перенесли на вторник, 20 марта.

Было всего трое заместителей мэра – Вера Мотречко, Максим Галицкий и Алена Дмитревская. Как сообщил советник мэра Виктор Волонтырец, сам мэр до сих пор на больничном (уже больше двух недель), секретарь горсовета Андрей Баранов – в суде, Владимир Войтенко, Ольга Волошина и Степан Пак – в командировках. Остальные заняты либо по работе, либо по семейным обстоятельствам. Есть даже такие, кто уехал работать в Киев.