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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24232

В Сумах не собрался исполком

Сегодня, 15 марта, должно было состояться заседание исполкома Сумского горсовета.

В повестке дня было 54 вопроса. Однако из-за отсутствия кворума (пришли всего 8 из 19 человек) заседание перенесли на вторник, 20 марта.

Было всего трое заместителей мэра – Вера Мотречко, Максим Галицкий и Алена Дмитревская. Как сообщил советник мэра Виктор Волонтырец, сам мэр до сих пор на больничном (уже больше двух недель), секретарь горсовета Андрей Баранов – в суде, Владимир Войтенко, Ольга Волошина и Степан Пак – в командировках. Остальные заняты либо по работе, либо по семейным обстоятельствам. Есть даже такие, кто уехал работать в Киев.

Политика Исполком

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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