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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08106

С 20 марта на некоторых дорогах Сумщины будет введено ограничение на движение транспорта

В связи с недопущением деформации дорожного покрытия и его сохранения от разрушений при весеннем переувлажнении, совместно с Управлением патрульной полиции Сумской области Службой автомобильных дорог было введено ограничения движения транспортных средств на некоторых дорогах области.

Таким образом, в период с 20 марта по 20 апреля 2018 года будет действовать ограничения для грузовых транспортных средств с осевой нагрузкой более 7 тс на дорогах государственного значения (национальных, региональных, территориальных) и с осевой нагрузкой более 5 тс на всей сети дорог местного значения (областные, районные).

Ограничения НЕ касаются:

- транзитного транспортного средства, которое пересекает государственную границу;

- пассажирского транспорта общего пользования;

- транспорта, перевозящего товары первой необходимости;

- аварийных служб и транспорта, используемого при ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;

- транспортных средств дорожных организаций Укравтодора, а также транспорта, выполняющего работы по ордерам Службы автомобильных дорог.

Общая длинна дорог, на которые распространяется временное ограничение, составляет порядка 1984 км.

Чтобы заранее спланировать свой маршрут, предлагаем ознакомиться с участками дорог, где действуют соответствующие ограничения.

 
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