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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине начинается «сезон тишины»

С 1 апреля по 15 июня в Сумской области уже в третий раз объявляется сезон тишины - именно в этот период животные начинают массово размножаться, поэтому и воспроизводить громкие звуки населению запрещено.

«Сезон тишины» - это природоохранная кампания, направленная на защиту и популяризацию животных. В этот период запрещается проведение работ и мероприятий в естественной среде, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах).

Такие меры связаны с тем, что присутствие людей и проведения работ в местах, где живут дикие животные, создает «фактор беспокойства», который вызывает у животных состояние постоянной напряженности, нарушает суточный ритм их жизнедеятельности.

За нарушение этих требований на виновных лиц будет наложено административное взыскание в виде штрафа от тридцати до пятидесяти, а на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Общество Дикие животные Сезон тишины

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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